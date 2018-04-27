Neman Grodno - Dinamo Minsk maç önü

Belarus Premier Lig maçında Neman Grodno ile Dinamo Minsk, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Neman Grodno 6 puanla 7. sırada, Dinamo Minsk 10 puanla 2. sırada bulunuyor. Neman Grodno son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Dinamo Minsk, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 362. İddaa'da Neman Grodno kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Dinamo Minsk kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Neman Grodno son hafta oynanan Shakhtyer Soligorsk maçında 3-1 kazandı.

Dinamo Minsk ise Vitebsk maçında 1-4 kazandı.

Neman Grodno, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Neman Grodno, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Dinamo Minsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Dinamo Minsk, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.