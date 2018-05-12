Neman Grodno - Gorodeya maçı rakamları

Neman Grodno ve Gorodeya, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:15. Neman Grodno 9 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Gorodeya 3 puanda ve 15. sırada. Neman Grodno son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Gorodeya son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 478 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Neman Grodno kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Gorodeya sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Neman Grodno son hafta oynanan Shakhtyer Soligorsk maçında 3-1 kazandı.

Gorodeya ise BATE Borisov karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Neman Grodno, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Neman Grodno, kendi sahasında 1 gol attı, 3 gol yedi.

Gorodeya, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Gorodeya, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.