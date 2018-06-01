Neman Grodno - Shakhtyer Soligorsk maçı heyecanı

Belarus Premier Lig maçında Neman Grodno ile Shakhtyer Soligorsk, 01 Haziran 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:45. 18 puanlı Neman Grodno 3. sırada bulunuyor, Shakhtyer Soligorsk 15 puana sahip ve 5. sırada. Neman Grodno son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Shakhtyer Soligorsk, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 162 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Neman Grodno kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 2.60, Shakhtyer Soligorsk sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler.

Neman Grodno son hafta oynanan Shakhtyer Soligorsk maçında 3-1 kazandı.

Shakhtyer Soligorsk, Neman Grodno karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Neman Grodno, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Shakhtyer Soligorsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Shakhtyer Soligorsk, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.