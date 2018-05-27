Neman Grodno - Torpedo Zhodino sahaya çıkıyor

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Neman Grodno, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü Torpedo Zhodino takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:45. Maç öncesi Neman Grodno 15 puanla 4. sırada, Torpedo Zhodino 12 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Neman Grodno, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Torpedo Zhodino, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 373. İddaa'da Neman Grodno kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Torpedo Zhodino kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Neman Grodno önceki hafta Shakhtyer Soligorsk mücadelesinde 3-1 kazandı.

Torpedo Zhodino ise Slavia Mozyr karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Neman Grodno, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Torpedo Zhodino, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Torpedo Zhodino 2 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.