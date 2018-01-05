Uykusuzluk, yorgunluk, stres, beslenme düzeni ya da çevresel faktörler mor ve sağlıksız göz altlarına sebep olabilir. Eğer genetik faktörlerden ya da sağlık problemleri nedeniyle göz altı morluğu ya da şişkinliğiniz yoksa, evde hazırlayabileceğiniz göz altı maskesi tarifleri işinize yarayacaktır. İşte doğal malzemelerden hazırlanan göz altı maskesi tarifileri!

Göz altı maskesi malzemeler

1 adet kivi

1 tatlı kaşığı bal

1 çay kaşığı buğday yağı

Göz altı maskesi yapılışı

Kivinin dörtte birini rendeleyin. İçine önce balı, ardından buğday yağını ekleyip karıştırın. Temizlenmiş göz altlarına sürüp 15 dakika kadar bekleyin. Ardından pamuk yardımıyla nazikçe temizleyin. Haftada iki kez bu karışımı uygulamak, göz altı bölgenizin nem oranını artırmaya yardımcı olur.

Havuçlu göz altı maskesi malzemeler

1 adet orta boy havuç

1 çay kaşığı badem yağı

Havuçlu göz altı maskesi yapılışı

Kabuklarını soyduğunuz havuçları katı meyve sıkacağında sıkın. Eğer sıkacağınız yoksa havuçları rendeleyip elinizle suyunu çıkarın. Ardından içerisine bir çay kaşığı badem yağı ekledikten sonra en az bir saat buzdolabında soğutun. Bu karışımı çöz çevresine sürün. Yarım saat kadar bekledikten sonra soğuk suyla yıkayın. Bu karışımı haftada iki ya da üç kez uygulayabilirsiniz.