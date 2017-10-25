Nemrut Krater Gölü'nün el değmemiş doğallığı ziyaretçileri bekliyor

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Nemrut Krater Gölümüz turizm açısından çok önemli. Bu yıl proje çalışmalarına başladık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce yönetim planı hazırlandı. 2018 yılında uygulamaya geçilecek. Bu uygulamada 3 kontrol noktamız var. Bunlardan biri zirvede ikisi ise sıcak ve soğuk göllerde olacak. Seyir terasımız, kır bahçemiz, 2 iskele, peyzaj çalışmaları, yürüyüş yolları, bütün güzellikleriyle, burayı bir turizm ve cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımız devam etmekte."