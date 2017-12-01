Neolitik Dönem kadınları daha güçlü

İngiltereli bilim insanları, 7 bin yıl önce yaşamış olan kadınların, modern hemcinslerine göre daha güçlü kollarının olduğunu ortaya koydu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Science Advences Dergisi’nde yayınlanan araştırma kapsamında, Orta Avrupa’da 7000 ila 7400 yıl öncesine ait kemikler incelendi. Neolitik kadınların kollarının % 30 daha güçlü olduğu ortaya çıktı.

Neolitik Dönem kadınları

Neolitik dönem