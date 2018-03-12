US Bangla Airline isimli havayolu şirketine ait bir uçağın Nepal'in Katmandu kentinde düştüğü belirtlidi.

Uçağın Katmunda'da bulunan Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında düştüğü bildirildi. Uçağın S2-AGU tipi Bombardier Dash 8 Q400 modeli bir yolcu uçağı olduğu bildirildi.

Uçakta bulunan yolculardan 17'sinin kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

— Pradeep Bashyal (@pdpbasyal) March 12, 2018

TIA sözcüsü yolcu uçağının inişi sırasında havalimanı yakınlarındaki futbol sahasına düştüğü ifade ediliyor. Kazananın nedeni ise henüz bilinmiyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER