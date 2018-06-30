Dünya Kupası’nda büyük heyecana sahne olan grup aşamasında en ilginç hikaye H Grubu’nda yaşandı. Son maçlarda Senegal, Kolombiya’ya; Japonya ise Polonya’ya 1-0 kaybederken averajları ve attıkları goller eşit olan iki mağlup takım arasında turlayanı sarı kart sayıları belirledi.

3 maçta toplam 6 sarı kart gören Senegal’e karşı, 4 sarı kartla fair-play puanında üstünlük kuran Samuraylar, kupa tarihinde bu şekilde tur atlayan ilk takım oldu. Ancak Polonya maçında yenik durumda olmasına rağmen, Senegal’in de mağlup olduğu haberini alan Japonlar’ın, sarı kart avantajına güvenerek kendi sahalarında top çevirip skoru korumaya çalışması büyük tepki çekti.

Birçok otorite, fair-play üstünlüğüyle turlayan Japonya’nın bu davranışının etik olmadığı görüşünde birleşti.

İNGİLTERE KAYBETTİ, YOLUNU AÇTI!

Japonya’nın büyük yankı yaratan turlamasına benzer bir hadise ise G Grubu’ndaki Belçika-İngiltere mücadelesinde yaşandı. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen iki takım da liderlik maçına toplamda 17 değişik oyuncuyla çıkarak rotasyon konusunda turnuva rekorunu kırdı.

İngilizler, pek de varlık gösteremediği maçı 1-0 kaybederken fikstür avantajını cebine koydu! Zira Japonya ile eşleşen Belçika, turu geçmesi halinde çeyrek finalde Brezilya-Meksika maçının galibiyle oynayacak. İngiltere ise Kolombiya’yı geçerse yarı finale kalmak için İsveç-İsviçre karşılaşmasının kazananı ile buluşacak.