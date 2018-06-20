Türkiye, 24 Haziran'da 27. Dönem TBMM ve Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için sandık başına gidecek. Hemen her seçimde olduğu gibi 24 Haziran seçimlerinde de "Nerede oy kullanacağım?" sorusu cevabı en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Yine her seçimde olduğu gibi bu seçimde de "Nerede oy kullanacağım?" sorusunun cevabı YSK'dan geldi.
YKS'nın resmi internet sistesinde açılan sorgulama paneli sayesinde yurttaşlar rahatlıkla nerede oy kullanacakları sorusuna cevap bulabiliyor.
Yurt içinde ikamet ediyorsanız; Seçmen Sorgulama uygulamasının "Nerede Oy Kullanacağım" sayfasından oy vereceğiniz sandık bilgilerine ulaşabilir, seçmen bilgi kağıdınızın dökümünü alabilirsiniz. Oy kullanma işlemi tüm yurtta 08.00 – 17.00 arasında yapılacak.
NEREDE OY KULLANILACAK?
Yurt dışında ikamet ediyorsanız; Seçmen Sorgulama uygulamasının "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" sayfasından oy kullanacağınız tarih aralığı ile oy vereceğiniz yer adres bilgilerini sorgulayabilirsiniz. 7-19 Haziran tarihleri arasında 60 ülke ve 123 dış temsilcilikte, 7-24 Haziran tarihleri arasında 34 gümrük kapısında oyunuzu kullanabilirsiniz. Oy kullanma işlemi, Dış Temsilciliklerde: 09.00 - 21.00 Gümrük Kapılarında: 24 Saat (24 Haziran Pazar günü saat 17.00'a kadar)yapılacak.
YSK'NIN "NEREDE OY KULLANACAĞIM" SAYFASI
YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
YSK seçmen sorgulama için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp adresine gidip, TC nüfus cüzdanı veya TC yeni kimlik kartı şıklarından birini seçip, sorgulanacak kişinin, nüfusa kayıtlı olduğu il, T.C kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğu sıra no, bilgilerini girip, kutuda çıkan resim doğrulamada çıkan karakterleri alttaki kutuya yazınız.
YSK YURT DIŞI SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI
OY VERME TARİHLERİ VE SEÇİM ADRESLERİ
E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA
Seçmenler e-Devlet üzerinden kimlik bilgilerinizi ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Yurt içi seçmen ve yurt dışı seçmen sorgulama girişleri ayrı yapılıyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden YSK'nın sunduğu seçmen bilgisi sorgulama sayfasına erişiliyor.
E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA
SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI NE ZAMAN GELİR?
YSK'nın açıklamasına göre;
"Genel seçimlerde, seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra ilçe seçim kurullarınca; her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge (seçmen bilgi kâğıdı) genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır. Seçmen bilgi kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler."
SEÇİME KATILACAK PARTİLER
1. Adalet ve Kalkınma Partisi,
2. Bağımsız Türkiye Partisi,
3. Büyük Birlik Partisi,
4. Cumhuriyet Halk Partisi,
5. Demokrat Parti,
6. Halkların Demokratik Partisi,
7. Hür Dava Partisi
8. İyi Parti,
9. Milliyetçi Hareket Partisi,
10. Saadet Partisi,
11. Vatan Partisi
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