Nerede oy kullanacağım? YSK'nın seçmen sorgulama hizmetine verdiği isim... YSK seçmen sorgulama işlemi 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi öncesinde seçmenler tarafından yapılıyor. Seçmenlerin nerede oy kullanacağı seçim öncesi araştırılan konuların başında geliyor. YSK seçmen bilgisi sorgulama hizmeti, 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala seçmenler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. 24 Haziran'daki seçimler öncesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen kağıtlarını adreslere gönderiyor. Ancak YSK resmi inetrnet sitesi üzerinden sunduğu yeni hizmetle seçmen kağıtları gelmeden de, nerede oy kullanılacağının öğrenilmesine imkan sunuyor. İşte detaylar…

YSK SEÇMEN SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

Yurt içinde ikamet ediyorsanız; Seçmen Sorgulama uygulamasının "Nerede Oy Kullanacağım" sayfasından oy vereceğiniz sandık bilgilerine ulaşabilir, seçmen bilgi kağıdınızın dökümünü alabilirsiniz. Oy kullanma işlemi tüm yurtta 08.00 – 17.00 arasında yapılacak.

YSK'NIN "NEREDE OY KULLANACAĞIM" SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Yurt dışında ikamet ediyorsanız; Seçmen Sorgulama uygulamasının "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" sayfasından oy kullanacağınız tarih aralığı ile oy vereceğiniz yer adres bilgilerini sorgulayabilirsiniz. 7-19 Haziran tarihleri arasında 60 ülke ve 123 dış temsilcilikte, 7-24 Haziran tarihleri arasında 34 gümrük kapısında oyunuzu kullanabilirsiniz. Oy kullanma işlemi, Dış Temsilciliklerde: 09.00 - 21.00 Gümrük Kapılarında: 24 Saat (24 Haziran Pazar günü saat 17.00'a kadar)yapılacak.

YSK'NIN YURT DIŞI SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

SANDIK KURULACAK TEMSİLCİLİKLER, OY VERME TARİHLERİ VE SEÇİM YAPILACAK YERLERİN ADRESLERİ

GÜMRÜK KAPILARI

YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YSK seçmen sorgulama için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp adresine gidip, TC nüfus cüzdanı veya TC yeni kimlik kartı şıklarından birini seçip, sorgulanacak kişinin, nüfusa kayıtlı olduğu il, T.C kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğu sıra no, bilgilerini girip, kutuda çıkan resim doğrulamada çıkan karakterleri alttaki kutuya yazınız.

E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA

Seçmenler e-Devlet üzerinden kimlik bilgilerinizi ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Yurt içi seçmen ve yurt dışı seçmen sorgulama girişleri ayrı yapılıyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden YSK'nın sunduğu seçmen bilgisi sorgulama sayfasına erişiliyor.

E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI NE ZAMAN GELİR?

YSK'nın açıklamasına göre;

"Genel seçimlerde, seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra ilçe seçim kurullarınca; her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge (seçmen bilgi kâğıdı) genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır. Seçmen bilgi kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler."

SEÇİME KATILACAK PARTİLER

1. Adalet ve Kalkınma Partisi,

2. Bağımsız Türkiye Partisi,

3. Büyük Birlik Partisi,

4. Cumhuriyet Halk Partisi,

5. Demokrat Parti,

6. Halkların Demokratik Partisi,

7. Hür Dava Partisi

8. İyi Parti,

9. Milliyetçi Hareket Partisi,

10. Saadet Partisi,

11. Vatan Partisi

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ İÇİN ADAY LİSTESİ: http://www.ysk.gov.tr/tr/haber/milletvekili-genel-secimi-gecici-aday-listesi/77690

CUMHURBAŞKANLIĞI KESİN ADAY LİSTESİ: http://www.ysk.gov.tr/tr/24-haziran-2018-secimleri/77536

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