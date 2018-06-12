Seçim öncesi araştırılan konuların başında "Nerede oy kullanacağım?" sorusu geliyor. 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhubaşkanlğı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen kağıtlarını adrese gönderiyor. Ayrıca YSK'nın resmi internet sitesi üzerinden de nerede oy kullanacağı bilgisine ulaşılabiliyor. Seçmen sorgulama nasıl yapılır? sorusuna dair merak edilenler...

NEREDE OY KULLANACAĞIM? YSK İLE SORGULAMA

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu www.ysk.gov.tr internet sayfasının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden gerekli bilgileri ve 7 karakterden oluşan şifreyi resim doğrulama alanına girerek sorgulayabilirsiniz.

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfasının "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET İLE YSK SEÇMEN SORGULAMA

1) e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Dogrulama Sistemi sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdıgından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif oldugundan emin olununuz.

3) Kimlik Dogrulama Yöntemi - kullanmak istediğiniz kimlik dogrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet ana sayfasında bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ İÇİN ADAY LİSTESİ: http://www.ysk.gov.tr/tr/haber/milletvekili-genel-secimi-gecici-aday-listesi/77690

CUMHURBAŞKANLIĞI KESİN ADAY LİSTESİ: http://www.ysk.gov.tr/tr/24-haziran-2018-secimleri/77536

SEÇİME KATILACAK PARTİLER

1. Adalet ve Kalkınma Partisi,

2. Bağımsız Türkiye Partisi,

3. Büyük Birlik Partisi,

4. Cumhuriyet Halk Partisi,

5. Demokrat Parti,

6. Halkların Demokratik Partisi,

7. Hür Dava Partisi

8. İyi Parti,

9. Milliyetçi Hareket Partisi,

10. Saadet Partisi,

11. Vatan Partisi

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