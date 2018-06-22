24 haziranda yapılacak olan erken seçime 2 gün kaldı. Mayısta dağıtılmaya başlanan seçmen kağıtları bazı hanelere ulaşmadı. Seçmen kağıtlarının evlere gitmemesi bazı spekülasyonlara da yol açmıştı ancak YSK yalnızda kimlik kartı ile oy kullanma işleminin gerçekleşebileceğini bildirmişti. Peki seçmen kağıtları evlerine ulaşmayan vatandaşlar hangi sandıkta ve hangi okulda oy kullanacağını merak ediyor. Vatandaşın merak ettiği nerede oy kullanacağım sorusunun cevabı haberin detayında...

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 30 Nisan Pazartesi'den önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak olan ve yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ait bilgiler alındı. Güncel rakamlara göre bu seçimde 180 bin 896 sandık kurulması bekleniyor. Ancak sandığa gitmeden önce seçmen kaydınızı sorgulamalısınız. 2 Mayıs'ta başlayan ilan süresi devam ediyor. Vatandaşlar "www.ysk.gov.tr" adresindeki “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” sayfasından kütüğe kayıtlı olup olmadıklarını kontrol edebilirler.

NEREDE OY KULLANACAĞIM SORGULAMASI

Nerede oy kullanacağım sorunuza intertte iki farklı adreste yanıt bulabilirsiniz. Bunlardan biri YSK'nın resmi internet sayfası diğeri de E Devlet Kapısı...

E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA

1) E Devlet'ten seçmen sorgulamak için; https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama bağlantı linkini kullanarak açılan sayfada e devlet giriş bilgilerinizi kullanarak sisteme girdikten sonra hemen nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistem üzerinden sizinle aynı ikamete kayıtlı oy kullanacakların listesini de görürsünüz.

2) YSK'nın resmi sitesinde sorgulama yapğmak için; www.ysk.gov.tr adresinden "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümüne girerek T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğu il ve nüfusa kayıtlı olduğu sıra numarası bilgileriyle sorgulama yapabiliyor.

KİMLİK YETERLİ OLACAK!

Evlerine seçmen kağıdı ulaşmayan vatandaşlar için oy kullanamayacaklarına dair bazi asılsız iddialar ortaya atılmıştı. Yüksek Seçim Kurulu bu iddiaları "Yalnızca nüfus kimlik kartınız oy kullanabilirsiniz" diyerek yalanladı.