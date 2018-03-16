Cadde'nin haberine göre, arkadaşları ile buluşmak için alışveriş merkezinde geldiğini söyleyen Nergis Kumbasar, buluşma öncesi kısa bir alışveriş turu yapmayı ihmal etmedi. Bir süre dinlenip tatile çıkacağını belirten başarılı oyuncu, bu süreçte iş görüşmeleri gerçekleştireceğini söyledi.

Kumbasar, yakın zamanda ya bir televizyon programı ya da yaz aylarında yayınlanacak bir dizi ile ekranlara döneceği müjdesini verdi.