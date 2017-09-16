Neşe Karaböcek: Gülden'i affetmeyi içim kaldırmıyor

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Neşe Karaböcek eski eşiyle evlenen kız kardeşini affetmedi. Ünlü sanatçı duygularını Posta gazetesine verdiği röportajda anlattı: "Kendi yaptığım bir şeyden dolayı pişmanlığım yok ama bana yaşatılanlar var. O tatsız yaşanmışlığı herkes biliyor. Gülden ile 44 yıldır konuşmuyoruz. Banden hiç af dilemedi. Bana pişmanlıktan bahseden de maalesef olmadı. Annemin cenazesinde karşılaştık. Hiçbir şey olmamış gibi bir iki şey konuştuk. Sonra ayrıldık. Zaten cenazede ne konuşulur ki? Affetmek Allah'a mahsus ama benim içim kaldırmıyor. Yüzüne bile bakamıyorum, bakmam."