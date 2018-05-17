HT Magazin'de yer alan habere göre, Neşe Sapmaz, “Çocukların hayatlarına ne kadar dokunabilirsem o kadar mutlu oluyorum. Duyarlı vatandaşlardan bu mutluluk rüzgârına ortak olmalarını bekliyorum” dedi.

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