Şampiyonanın final maçında “Şempanze” takımı “Komodo Ejderi” takımını 2-1 mağlup etti ve kupayı kaldıran takım oldu. Büyük İncir Papağanı ve Kırmızı Yakalı Lemur iyi mücadele eden takımlar arasındaydı.

Hayır bir hata yapmadık. Takımların isimleri aynen böyle... Bu yıl 6. kez düzenlenen Gazprom Dostluk İçin Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden 12 yaşındaki minik futbolcuların takımlarının isimleri... Doğal yaşamın korunmasına dikkat çekmek ve genç kuşaklar arasında canlıları koruma ilgisini artırmak amacıyla şampiyonada mücadele eden 32 takıma, nesli tehlike altındaki hayvanların isimleri verildi. Her bir takımda farklı milletlerden, farklı fiziksel kabiliyetlere sahip kız ve erkek çocukları birlikte yer aldı. Her ülkeden, 12 yaşında birer genç oyuncunun yanı sıra aynı yaş grubundan birer de genç gazeteci katıldı. Türkiye’yi de genç gazeteci Eda Çelik temsil etti.

HT Cumartesi'de yer alan habere göre, programın genç elçileri ve destekçileri, nesli tükenmekte olan hayvan türlerinden olan Amur Kaplanı, Kızıl Panda, Baltık Foku, Büyük İncir Papağanı ve Kırmızı Yakalı Lemur hakkında farkındalık yaratmak amacıyla “İyi ki doğdun Buzz günü” adlı etkinlikte de bir araya geldi.

Program katılımcılarının teşvik ettiği değerler arasında dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, özveri, zafer, gelenek ve onur yer alıyor. Dostluk ilkesi temelinde kurulan takımlar, farklı ülke ve kültürlerden gelen çocukların ortak bir dil bulmasına, birlikte başarılara imza atmalarına yardımcı olmayı hedefliyordu. Örneğin Sibirya Kaplanı takımı Burkina Faso, Doğu Timor, Suriye, Yemen, Fas ve Ürdün’den, İmparator Ağaçkakan takımı Almanya, Belize, Guetamala, Kanada, Nikaragua ve Slovakya’dan, Çita takımı ise Faroe Adaları, Bahamalar, Macaristan, Nijerya, Türkiye ve Letonya’dan genç sporcuları bir araya getirdi.

“Dünyayı değiştiriyoruz” sloganı ile harekete geçen, 2013 yılından itibaren Gazprom önderliğinde yürütülen, son 2 yıldır Habertürk’ün de medya sponsorları arasında yer aldığı etkinliğe bu yıl katılım oldukça yüksek oldu. 8 ülke ile başlayan programın kapsadığı coğrafya her yıl genişliyor. Geçen yıl 64 ülkenin katıldığı organizasyonda bu yıl 211 ülke yer aldı. Dostluk için futbol Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya, Okyanusya, Kuzey ve Güney Amerika’dan katılımcıları bir araya getirdi. Dostluk İçin Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden ve nesli tükenmekte olan hayvan türlerinin isimlerini taşıyan takımlar şöyle:

A GRUBU: Afrika Fili, Dev Panda, Hipopotam, Kutup Ayısı

B GRUBU: Balina Köpekbalığı, Afrika Yaban Köpeği, Addra Ceylanı, Altın Kapuçin

C GRUBU: Üç Parmaklı Tembel Hayvan, Kral Kobra, Rothschild Zürafası, Şempanze

D GRUBU: Keler Balığı, Koala, Batı Gorili, Grevy Zebrası

E GRUBU: Sayga Antilobu, Aslan, Kipunji Maymunu, Boz Ay

F GRUBU: Galapagos Deniz Aslanı, Çita, Hint Gaviyali, Kambur Balina

G GRUBU: Dev Kaplumbağa, Lemur, Imperial Ağaçkakanı, Sibirya Kaplanı

H GRUBU: Macellan Pengueni, Orangutan, Komodo Ejderi, Gergedan