Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu 2013'te Fatih- i Harbiye dizisinde oynarken aşk yaşamaya başlamış Temmuz 2016'da evlenmişti.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, uzun süre ekranda olmak istemediğini açıklayan Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile patron oluyor. Çift yapım şirketi kurmaya karar verdi.