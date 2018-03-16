Neslihan Atagül makyajsız fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından makyajsız bir videosunu paylaştı. Atagül’ün yüzünün yorgun görüntüsü ve gözaltındaki şişlikler dikkat çekti

Başrolünü İlker Kaleli ile paylaştığı yeni dizisi “Dip” ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Neslihan Atagül, reklam yüzü olduğu bir şampuan markasının çekimleri öncesi makyajsız halini sosyal medyadan yayınladı.