Neslihan Demir Güler: Burada çok mutluyum

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferleri Buse Kayacan ve Neslihan Demir Güler, yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Kulüp televizyonuna açıklama yapan oyunculardan Buse, hazırlıkların yoğun geçtiğini belirterek, "Halter antrenmanlarının üzerine top antrenmanları yapıyoruz. Genellikle teknik ağırlıklı çalışıyoruz. Kadromuz henüz tam olmadığı için daha çok bu şekilde çalışıyoruz. Arkadaşlarımız geldiği zaman her şey daha güzel olacak." diye konuştu.



Tecrübeli oyuncu Neslihan ise hazırlık döneminin iyi geçtiğini ifade ederek, "Milli Takım şu an Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Umarım Avrupa Şampiyonası'nda hak ettikleri yeri bulurlar. Benim tüm kalbim onlarla. Galatasaray'a döndüm ve çalışmalara başladım. Benim ilk senem olduğu için herkes çok yardımcı oluyor her konuda. Burada çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum." şeklinde değerlendirmede bulundu.

