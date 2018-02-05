Neslihan Kozanoğlu, Kanal D'de bugün başlayan ve hafta içi her gün ekrana gelecek olan Sosyetik Ev Kadınları programında yer alacak. İzleyiciler, programın başlamasıyla birlikte Neslihan Kozanoğlu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Neslihan Kozanoğlu kimdir? Neslihan Kozanoğlu kaç yaşında? İşte detaylar.

NESLİHAN KOZANOĞLU KİMDİR?

Neslihan Kozanoğlu, lüks yaşantısıyla cemiyet hayatının dikkat çeken isimleri arasında yer almaktadır. Batmış olan Hisarbank'ın eski ortakları arasında yer alan Ahmet Kozanoğlu ile yaptığı evlilikle tanınan Neslihan Kozanoğlu, bankanın batması sonrasında organik tarım yapmaya başlamıştır.

Eşiyle birlikte basından uzak yaşayan Neslihan Kozanoğlu, Polonezköy'deki çiftliğinde hayvancılık ve tarım yapmaktadır. Kozanoğlu, çiftliğini bir dönem ekrana gelen Aşk-ı Memnu ve Kurtlar Vadisi gibi dizilere de kiralamıştır.

Neslihan Kozanoğlu, bugün Kanal D'de yayınlanmaya başlanan Sosyetik Ev Kadınları programında yer almaktadır.

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