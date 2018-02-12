Neslihan Kozanoğlu, Kanal D'de yayınlanmaya başlanan Sosyetik Ev Kadınları programında yer alan isimlerden. Programı takip eden izleyiciler, Neslihan Kozanoğlu hakkında bilgi edinmek için internet üzerinde "Neslihan Kozanoğlu kimdir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Neslihan Kozanoğlu'na dair araştırmalar özellikle program sırasında Kozanoğlu'nun dikkatleri üstüne çekmesiyle artıyor. İşte Neslihan Kozanoğlu'nun hayatına dair detaylar.

NESLİHAN KOZANOĞLU KİMDİR?

Neslihan Kozanoğlu, İstanbul'da doğmuştur. Bafra Küçük Gazi İlköğretim Okulu ve Üsküdar Amerikan Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimini de İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden tamamladı. 20 yıl önce Türkiye'de ilk defa kendi tarlalarında ekolojik tarımı başlatan Neslihan Kozanoğlu; sebze, meyve ve süt ürünleri üretti.

Neslihan Kozanoğlu, cemiyet hayatında lüks yaşantısıyla ön plana çıkan isimler arasında yer almaktadır. 80'li yılların başında batan Hisarbank'ın eski ortaklarından olan Ahmet Kozanoğlu ile evlenen Kozanoğlu, böylece tanınan bir isim oldu.

Hisarbank'ın batması sonrasında organik tarım yapmaya başlayan Neslihan Kozanoğlu, günümüzde eşiyle birlikte basından uzak duran bir yaşam sürmekte ve Polonezköy'de bulunan çiftliğinde hayvancılık ve tarım yapmaktadır.

Kozanoğlu, çiftliğini bir dönem ekrana gelen Aşk-ı Memnu ve Kurtlar Vadisi gibi dizilere de kiralamıştır.

Neslihan Kozanoğlu, geçtiğimiz günlerde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Sosyetik Ev Kadınları programında yer almaktadır.

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