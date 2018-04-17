Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı 'Hadi Be'nin konuğu oyuncu Neslihan Yeldan oldu. Yeldan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Başımı işten kaldıramıyorum, ben bunun duasını etmiştim"
Neslihan Yeldan, çok yoğun bir sezon geçirdiğini belirterek, "Bu sezon iki oyunum var, dizim var, Afife Jale jüri üyeliği var. Öte yandan tek başıma büyüttüğüm bir oğlum var. Bu sezon işlerin hepsi arka arkaya geldi. Her zaman öyle olmuyor. Bazen oturuyorum, bazen ayda iki tane oyunum oluyor. Kafamı kaldıracak vaktimin olmadığı bir sezon geçiriyorum. Ama ben bunun duasını etmiştim. 1.5 sezon kadar önce 'Başımı kaldıramayayım işten’ demiştim. Şükür yani" ifadelerini kullandı.
"Teyze olmamak için yıllarca uğraştım"
'İstanbullu Gelin' dizisinde 'Süreyya’nın (Aslı Enver) teyzesi 'Senem’i canlandıran oyuncu, “Teyze olmamak için yıllarca uğraştım. Şimdi sokakta benden büyükler bile ‘Teyze’ diyor. Dizide ‘Teyzoş’ diyor bana hep Süreyya karakteri. Teyze olduk yani. Ama teyze deyince böyle yaşlı, şişman ve hımbıl biri gelir akla" dedi.
"Çılgın mıyım, o yüzden mi evde kaldım!"
'Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı 'Füreya' karakteriyle tanınan Neslihan Yeldan, kendisiyle ilgili ‘çılgın’ bir imaj oluştuğu söylenince şöyle konuştu:
Çılgın mı? Gayet aklı başında bir insanım ben. Niye bana 'çılgın' diyorsunuz? Seyirci de öyle diyor. Gayet ev hanımı gibi gider evimde oturur, işimi yapar, çocuğuma bakarım. Çılgınlık nedir? Nerem çılgın? Enerjim mi acaba? O yüzden mi evde kaldım acaba ben? Espri yapıyorum tabii. İki kere evlendim. Onu da arada söylemiş olayım.
"Annemi fersah fersah geçtim"
Güzel yemek yaptığını vurgulayan Neslihan Yeldan, bir röportajında söylediği “Annemi çok güzel yemek pişiriyor sanıyordum” sözleri hatırlatılınca, "Çocukken herkesin annesi çok güzel yemek yapıyor oluyor ya. Ben annemi geçtim, onu demek istedim. Annemi fersah fersah geçtim. Anneciğim özür dilerim ama geçtim. Çünkü annem bir yerde kaldı, ben dünyaya açıldım. Dünya mutfaklarına açıldım. O yüzden damak tadım ve mutfağım gelişti" şeklinde konuştu.
"Tek başıma hem anne hem babayım"
Aslan adında bir oğlu bulunan oyuncu, nasıl bir anne olduğu sorusunu şöyle yanıtladı:
Tek başıma hem anne hem babayım. Sosyal medya paylaşımlarımın altına insanlar ‘Ne şahane annesin, ne müthiş annesin’ yazıyorlar ama bence gayet ortalama bir anneyim. Çocuğum için en iyisini istiyorum, bütün anneler bunu ister. Ama anne olduktan sonra 180 derece değiştim. Her şey tamamen değişti. Yediğimden, içtiğimden, giydiğimden, düşünmemden, karakterimin sivri taraflarından tut hayata bakış açıma kadar her şey değişti. Dünyanın en güzel, en zor işi. Her evlenen çocuk yapmak zorunda değil. Gerçekten doğru düzgün bir insan yetiştirebilecek cesaretiniz varsa çocuk yapın. Çok zor iş.
"Birinden hoşlanırsam direkt domuza bağlarım"
Neslihan Yeldan, birinden hoşlandığında duygularını sakladığını açıkladı:
Ben çok şeffafımdır, içimdekini hemen gösteririm. Duygularımı hemen belli ederim. Ama mesela birinden hoşlandıysam, orada duygularımı göstermemek için elimden geleni yaparım. Bir adamdan hoşlandım diyelim, direkt domuza bağlarım. Duvar olurum yani. Anlamasın diye elimden geleni yaparım. O zaman ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. ‘Benden hoşlanmadı’ falan diyor, bakmıyorum bile suratına ama içim yanıyor yani!
"Oyunculuk zeka işi"
Başarılı oyuncu, “Tiyatroda öğrendiklerinizi dizi setinde unutmanız gerek” görüşüne katılmadığını belirterek, "Böyle bir şeye asla inanmıyorum. Tiyatro iyi bir oyuncunun arenasıdır. İyi bir oyuncu tiyatroda oyununu oynar, dizide de kamera karşısında ne yapacağını bilir. Oyunculuk zeka işidir. Ben 5 yıl okudum, hiç okumayanla aynı yerde tutulamam. Tamam, konservatuvar olması gerekmiyor ama eğitim mutlaka olmalı. 1-2 yıllık okullar var, kurslar var. Böyle bir şey olabilir mi; ‘Ben ajanstan geldim, güzel bir kızım, yakışıklı bir gencim, dizilerde oynayacağım.’ Hayır, git eğitimini al. Sesini nasıl kullanacağını öğren, duyguyu nasıl vereceğini öğren. Karşına bir karakter geldiği zaman senaryoda, o nasıl davranmalı, bu bir dramaturji işidir, bunları nasıl yapman gerektiğini öğren. Sadece fizikle oyunculuk yapmaya çalışıyorsan, benim için hiçbir yerdesin" dedi.
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