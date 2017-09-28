Nesrin Cavadzade: İspanyolca dersi alıyorum

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, güzel oyuncu, şu sıralar vaktini nasıl geçirdiği sorusu üzerine, İspanya’da çekilecek bir film projesi için İspanyolca ve flamenko dersleri aldığını açıkladı.

Cavadzade, “Çok mutluyum. Ekimde saç provasına gideceğim. Çekimlerin bir kısmı ekimde, bir kısmı martta yapılacak. Film, 2018’in sonunda vizyona girecek ancak sözleşmem gereği daha fazla bilgi veremem” dedi.