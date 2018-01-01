Oyuncu Nesrin Cavadzade’nin fanları, sokağa döküldü. Nesrin Cavadzade'nin hayranları, oyuncunun fotoğraflarını, İstanbul, Ankara ve İzmir’de duvarlara ve elektrik direklerine yapıştırıyor.

Cadde'nin haberine göre, sevgilerini bu şekilde dile getiren Nesrinciyiz Fan Grubu’nun, “Sadece kalbimizde değilsin. Her yerde sen varsın” diyerek bu hareketi başlattığı öğrenildi.

İspanya’da çekimi devam eden ‘Desentierro’ filmi için sık sık Valencia’ya giden Cavadzade, fanlarının yaptığı bu jestin kendisini duygulandırdığını söyledi. Oyuncu, “İlk önce Ankara’yla başladı. Gözyaşlarımı tutamadım. Daha sonra İstanbul ve İzmir’e yayıldı. Sevenlerimin böyle bir şey yapması beni çok mutlu etti. Aramızda çok güzel bir bağ var” dedi.