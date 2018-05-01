Nest Sotra - Asane sahaya çıkıyor

Nest Sotra ve Asane, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Norveç NM Kupası 2.Tur maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Nest Sotra, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Asane, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 484 kodlu maçı oynayanlar; Nest Sotra galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Asane galibiyet oranı 0.00.

Nest Sotra son haftadaki Brann müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Asane ise Hodd maçında 4-0 yenildi.