Nest Sotra - Haugesund maçı öncesi rakamlar

Norveç NM Kupası 3.Tur maçında Nest Sotra ile Haugesund, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Nest Sotra, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Haugesund, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 468 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nest Sotra kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Haugesund sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Nest Sotra son haftadaki Haugesund müsabasında 2-4 yenildi.

Haugesund ise Nest Sotra maçında 2-4 kazandı.