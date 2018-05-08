Nest Sotra - Haugesund rakamlar

Norveç NM Kupası 3.Tur heyecanı devam ediyor. Nest Sotra, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Haugesund takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Nest Sotra, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Haugesund son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 468 kodlu maçı oynayanlar; Nest Sotra galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Haugesund galibiyet oranı 0.00.

Nest Sotra son haftadaki Haugesund müsabasında 2-4 yenildi.

Haugesund, Nest Sotra karşılaşmaında 2-4 kazandı.