Nest Sotra - Levanger maçı ne zaman?

Norveç 1.Lig maçında Nest Sotra ile Levanger, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Nest Sotra 3 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Levanger 4 puanda ve 10. sırada. Nest Sotra, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Levanger, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 578 kodlu maçı oynayanlar; Nest Sotra galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Levanger galibiyet oranı 2.70. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Nest Sotra son haftadaki Baerum müsabasında 5-2 yenildi.

Levanger ise Asane maçında 2-2 berabere kaldı.

Nest Sotra, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 6 gol yedi.

Levanger, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Levanger 1 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.