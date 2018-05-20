Nest Sotra - Sogndal maçı rakamları

Norveç 1.Lig maçında Nest Sotra ile Sogndal, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Nest Sotra 10 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Sogndal 10 puanda ve 7. sırada. Nest Sotra son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Sogndal, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 488 kodlu maçı oynayanlar; Nest Sotra galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sogndal galibiyet oranı 0.00.

Nest Sotra son hafta oynanan Sogndal maçında 1-0 kazandı.

Sogndal ise Nest Sotra maçında 1-0 yenildi.

Nest Sotra, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Nest Sotra, kendi sahasında 6 gol attı, 7 gol yedi.

Sogndal ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sogndal, 2 gol atarken 2 gol yedi.