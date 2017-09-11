Nestlé Türkiye'de yeni atama Özgür Karakaş ile gerçekleşti

Özgür Karakaş, Alman Lisesindeki eğitiminin ardından Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden 2003 senesinde mezun oldu. Nestlé ailesine Ekim 2003’de Yönetici Adayı olarak katılan Karakaş, satış, pazarlama ve iş mükemmelliği alanlarında yurtiçi ve yurtdışında çeşitli sorumluluklar aldı.



2012 yılında Avrupa Bölgesi Sürekli Mükemmellik Lideri olarak Nestlé Almanya’ya transfer olan Özgür Karakaş, Nisan 2015’den bu yana Nestlé İş Mükemmellik Direktörü olarak görev yapıyordu. Özgür Karakaş, 1 Ağustos 2017 itibariyle Nestlé Türkiye İçecekler İş Birimi Genel Müdürü olarak görevine başladı.

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