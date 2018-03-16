Net Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin halka açık olmayan on adet ortaklığını birleştireceği duyuruldu.

Net Holding tarafından KAP´a yapılan açıklmada şöyle denildi:

"Şirketimizin, halka açık olmayan on adet bağlı ortaklığını, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde, devralması suretiyle şirketimiz bünyesinde birleşilmesi hk.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 15.03.2018 tarih ve 2018/12 sayılı bülteninde açıklandığı üzere,

Net Holding A.Ş.'nin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.09.2017 tarihli finansal tablolar esas alınarak aktif ve pasifiyle birlikte bütün halinde, sermayesine ve oy haklarına doğrudan ve/veya dolaylı olarak tamamen sahip olduğu, halka açık olmayan

- Gökova Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.,

- Halikarnas Turizm Merkezi Ticaret ve Sanayi A.Ş.,

- Net Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

- Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

- Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş.,

- Net Şans Oyunları Yatırım A.Ş.,

- Enet İnternet Yayıncılık Hizmetleri Yatırım ve Ticaret A.Ş.,

- Net Piyango ve Şans Oyunları Ticaret A.Ş.,

- Netel Net Otelcilik Yatırım ve İşletme A.Ş. ve

- Barometre Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni

devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin Kurulca olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."