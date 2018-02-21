İsrail Başbakanlık Ofisi'nden, Netanyahu adına yapılan yazılı açıklamada, Abbas'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bugün yaptığı konuşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

AA'nın haberine göre, Abbas'ın konuşmasında "Yeni bir şey söylemediği" ifade edilen açıklamada, ayrıca Filistin Devlet Başkanı'nın barış görüşmelerinden kaçtığı savunuldu.

BMGK'de bugün konuşma yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Biz hiçbir barış görüşmesini reddetmedik ve müzakerelerin barışa giden tek yol olduğuna inanıyoruz." diyerek, 2018'in ortalarında uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

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