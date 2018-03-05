Cuma günü evinde polise ifade vermek zorunda kalan Netanyahu, ülkesinde siyasi geleceğini tehdit eden yolsuzluk iddialarıyla baş etmek zorunda.

Amerikalı ve İsrailli yetkililer görüşmenin baş gündem konusunun, Trump'ın İran'ın büyük devletlerle yaptığı 2015 nükleer anlaşmayı değiştirme planları ve bu ülkenin Suriye'de giderek artan etkinliğinin yarattığı kaygılar olacağı söylenirken, iki lider de uzun zamandır bu anlaşmaya karşı tavırlarını sürdürüyorlar.

Trump, Avrupalı müttefiklerini anlaşmayı revize etmeye yardımcı olmazlarsa ülkesini anlaşmadan çekeceğini söylerken, İsrailli bir yetkili, Netanyahu ile Trump'ın bu konuda Avrupalı devletlerin direncini nasıl aşacaklarını görüşeceklerini belirtti.

Netanyahu İsrail'den ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trump ile bir dizi sorunu görüşeceğim ama en önde geleni İran, İran'ın hasmane tavrı, nükleer emelleri ve bizim sınırımız da dahil olmak üzere, Ortadoğu'daki saldırgan eylemleri" dedi.

İsrail, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a destek veren İran'ı Suriye'de kalıcı bir askeri varlık kurmaya çalışmakla suçluyor. Geçen hafta bir İran dronunun İsrail üzerinde vurulması ve Suriye hava sahasına giren bir İsrail savaş uçağının düşürülmesi üzerine Netanyahu, İran'a karşı harekete geçebilecekleri uyarısı yapmıştı.

İsrail kabinesi üyelerinden ve ülkenin eski ABD büyükelçilerinden Michael Oren dün akşam İsrail Channel 13 televizyonuna yaptığı açıklamada, "İran ile bir çatışmaya girersek ABD'nin tavrının ne olacağını bilmek istiyoruz ve bilmemiz de gerekir" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson İran'a, Suriye'deki askerlerini ve milislerini çekmesi için çağrı yapmıştı. Ancak Suriye'de Rusya'nın en etkin güç olması nedeniyle, Washington'un İsrail'in kaygılarını gidermek için hangi somut adımları atabileceği konusu belirsizliğini koruyor.

İki liderin Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in yürüttüğü Filistin-İsrail barış süreci konusunu da görüşecekleri belirtildi.

Ancak Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını Aralık ayında açıklamasından bu yana bu süreçte hiçbir ilerleme beklenmiyor. Trump, ABD büyükelçiliğini İsrail devletinin 70. kuruluş yıldönümünün hemen ardından, Mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını da açıkladı. Netanyahu gazetecilere, büyükelçilik açılışı için Trump'ı Kudüs'e davet edebileceğini söyledi.

İki lider arasındaki ilişkinin son derece yakın olmasına rağmen, Washington görüşmelerinden önemli bir sonuç çıkması

beklenmiyor.

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