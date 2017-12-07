Netanyahu'dan Kudüs açıklaması: Birçok başka ülke de aynı kararı alacak

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanımasıyla ilgili konuştu.

Netanyahu, ABD'nin kararını takip edecek ve aynı kararı alacak diğer ülkelerle de temas halinde olduklarını söyledi.

Netanyahu, birçok diğer ülkenin de elçiliklerini Kudüs'e taşıyacağını iddia etti.

Ayrıntılar geliyor...