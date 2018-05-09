Görüşme öncesinde basına açıklama yapan Netanyahu, ziyaretin çok önemli olduğunu, Suriye'de Rus askeri güçleri ve koalisyon güçleri arasındaki işbirliğinin devam etmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, Netanyahu'nun bugün başlayan Rusya ziyaretine de değindiği mülakatta, Netanyahu'nun bölgede yaşanması muhtemel bir savaşı engellemek için Rusya'yı İran'ı bölgeden çıkarmaya ikna etmeyi hedeflediğini söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararından dolayı derin endişe duyduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çıktığını açıklamasının ardından, Rusya'nın bu anlaşmaya bağlı kalacağını söyledi. Lavrov'un açıklaması Rus Interfax haber ajansında yer aldı.

Trump'ın dün açıkladığı karar, ABD'yi nükleer anlaşmadan çekerek Ortadoğu'da çatışma riskini artırıyor, ABD'nin Avrupalı müttefiklerini rahatsız ediyor ve küresel petrol arzı üzerindeki belirsizliği ağırlaştırıyor.

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu, "İsrail, Trump'ın Tahran'daki terörist rejimle yapılan berbat anlaşmayı iptal eden cesur kararını tamamen desteklemektedir. İsrail baştan beri anlaşmaya karşıydı. Bu anlaşma, İran'ın nükleer bombaya ulaşmasına giden yolunu engelleme yerine bilakis yolunu kolaylaştırıyordu. İsrail bunun için, Trump'ın tarihi bir adım attığına inanıyor ve başta Başkan (Donald) Trump olmak üzere cesur yönetimine teşekkür ediyor. İsrail aynı zamanda ABD yönetimine, Tahran'daki terörist rejimle kararlı mücadelesinden dolayı da teşekkür ediyor." ifadelerini kullandı.

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