İHA'nın haberine göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Filistinlilere seslendi. Netanyahu, " Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu kabul edin" dedi.

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