İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarının yoğunlaştığı bir süreçte, Kudüs ve İsrail'de camilerde ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren yasa tasarısını yeniden gündeme getirmeyi amaçlıyor.
İsrail devlet radyosunun haberine göre, Başbakan Netanyahu, camilerde hoparlör kullanımını kısıtlayan yasa tasarısının yeniden hükümetin gündemine alınarak parlamentoda (Knesset) oylamaya sunulması için koalisyon işlerinden sorumlu Likud Milletvekili David Amsalem'e talimat verdi.
Söz konusu yasa tasarısı son olarak Knesset'teki Anayasa Komitesi tarafından ocak ayında gündeme getirilmiş, ancak dindar Yahudileri temsil eden koalisyon hükümetindeki Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Doğulu Tevrat Muhafızları) partileri tarafından reddedilmişti.
Bunun üzerine Anayasa Komitesi'nden düşmemesi için tasarı gündemden kaldırılmıştı.
İsrail'de ezanın 23.00-07.00 saatleri arasında hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı, Mart 2017’de Knesset'te yapılan ilk oylamada 55 oyla kabul edilmiş, 48 milletvekili ret oyu vermişti. Tasarının, yasalaşması ve uygulamaya geçirilmesi için Knesset'te iki oturumda daha kabul edilmesi gerekiyor.
EZAN YASAĞI
Kamuoyunda "ezan yasağı" olarak adlandırılan kanun tasarısı "beş vakit ezanı kapsayacak" şekilde 2017'nin ilk aylarında gündeme gelmiş ancak İsrailli siyasetçiler, Yahudilerin “Kutsal Cumartesi” (Şabat) günlerinde ve diğer bazı ritüellerinde çaldıkları “Şofar”ın da yasaklanma riski nedeniyle tasarıya karşı çıkmıştı.
Bunun üzerine, İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrailli siyasetçilerin bu kaygısını giderecek şekilde yasanın yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatmıştı.
Söz konusu yasa tasarısı Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda, ezanın 23.00 ile 07.00 saatleri arasında hoparlörlerden okunmasını yasaklayacak şekilde yeniden düzenlendi.
Tasarının yasalaşarak yürürlüğe girmesi halinde "sabah ezanının hoparlörlerden okunması yasağına" uymayan camiler hakkında, bin 200 ila 2 bin 600 dolara varan para cezaları verilebileceği belirtiliyor.
NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI
Netanyahu'nun "ezan yasağı" yasa tasarısını, hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarının yoğunlaştığı bir süreçte yeniden gündeme getirmesi dikkati çekti.
İsrail polisi geçen ay, Netanyahu hakkında "lehte yayın karşılığı, medya şirketine mali imtiyazlar sağlandığı" gerekçesiyle "4000 numaralı" soruşturma dosyasında gözaltılara başlamıştı. Başbakanın eski basın danışmanı Nir Hefetz’in, söz konusu soruşturmada itirafçı olarak tanıklığı kabul ettiği haberleri, Netanyahu'nun işini daha da zorlaştırmıştı.
Son soruşturma dosyasına göre, Netanyahu'nun basın danışmanı aracılığıyla, dönemin bölge mahkemesi başkanına, eşi Sara hakkındaki yolsuzluk dosyasını kapatması için başsavcılık teklif ettiği öne sürülmüştü.
Netanyahu’nun son iki dosya dışında hakkında başka "yolsuzluk ve usulsüzlük" suçlaması dosyaları bulunuyor. İsrail polisi geçen ay açıklamasında, 1000 ve 2000 numaralı yolsuzluk soruşturmalarının tamamlandığını bildirmişti.
Açıklamada, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığına" dair yeterli delile ulaşıldığı belirtilerek, savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunulmuştu.
Netanyahu ise bugüne kadar tüm suçlamaları yalanlamış, "her şeyi İsrail için yaptığı" savunmasını yapmıştı.
Netanyahu hakkındaki soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.
İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce hakkındaki yolsuzluk dosyalarında polise birçok kez ifade vermişti.
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