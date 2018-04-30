İsrail Başbakanı, İran'ın 2015 nükleer anlaşmasına uygun olmayan şekilde nükleer silahlarını geliştirdiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bir basın toplantısı düzenleyerek İran'ın global güçler ile imzaladığı nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu iddia etti. Netanyahu, İran'ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bir basın toplantısı düzenleyerek İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu, İran'ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti.



İran'ın yalan söylediğini ifade eden Netanyahu, ülkenin gizli dosyalarını saklamaya çalıştığını ve bu gizli dosyaların Tahran'da bulunduğunu belirtti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER