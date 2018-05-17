ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak göstermesi ve elçiliğin Kudüs'e taşınmasının ardından Gazze'de düzenlenen protestolarda İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 62 Filistinli hayatını kaybederken, 2 binden fazla kişi yaralanmıştı. Bütün bu gelişmeler üzerine Türkiye ve tüm dünyanın İsrail'e tepkisi sürüyor.

Geçtiğimiz gün, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in tutumunun protesto edildiği ve bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı belirtilmiş, bu gelişme üzerine iki ülke arasında diplomatik gerilim başlamıştı. Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine Türkiye'ye dönmesinin istendiği bildirilmişti.

Ülkeler arası diploması krizi, dünya genelinde endişe ve tepkiler sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair'den skandal bir Türkiye paylaşımı geldi. Yair Netanyahu, Instagram hesabının hikaye bölümünden, "F... Turkey" yazan ve içinde Türk bayrağı yer alan bir görsel paylaştı. Yair Netanyahu bu paylaşımın ardından Instagram hesabını kapattı.

Facebook hesabından da soykırım iddialarında bulunduğu ve Türklerin Orta Asya'dan gelen insanlar olduğunu söyleyerek de 'O yüzden kapa çeneni' şeklinde paylaşımda bulundu ve Facebook hesabını da kapattı.

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