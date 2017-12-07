Kararı "tarihi" olarak nitelendiren Netanyahu, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in "başkenti" olarak tanıma ve ABD büyükelçiliğini buraya taşıma hazırlığı yönündeki cesur ve adil kararından dolayı derin memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Dünyaya, Trump'ın kararını izleyerek Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve büyükelçiliklerini buraya taşıma çağrısı yapan Netanyahu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün tarihi bir gün. Kudüs yaklaşık 70 yıldır İsrail'in başkenti ve bizim umudumuzun, rüyamızın ve duamızın yeni bin yıldaki odak noktası. (Kudüs) 3 bin yıldır Yahudilerin başkenti. Kutsal mekanların statüsünde bir değişiklik olmayacak. Bu İsrail'in ilk gününden beri bizim hedefimizdi. Yahudi devleti ve Yahudi halkı buna sonsuza dek minnettar kalacaktır. Trump'ın, İsrail'in, Filistinliler de dahil komşularıyla barışı ilerletme kararlılığını paylaşıyoruz. Trump'la ve ekibiyle bu barış rüyasını gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs planını" açıklamasıyla birlikte, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ABD ve İsrail bayraklarını yansıttı.