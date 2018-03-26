İsrail radyosunun haberine göre, Netanyahu ve eşi Sara ayrı ayrı olarak, "Bezeq medya şirketinin Netanyahu lehinde yayın yapması karşılığında, mali imtiyazlar elde ettiğine" ilişkin 4000 numaralı soruşturma çerçevesinde bugün İsrail polisine ifade verecek.
Netanyahu'nun başbakanlık konutuna polislerin geldiği belirtilen haberde, eşi Sara'nın polis merkezinde eş zamanlı olarak ifade vereceği aktarıldı.
Binyamin Netanyahu ve eşi Sara'nın, yolsuzluk soruşturmasında başbakanın eski basın danışmanı ve polis adına tanıklık anlaşmasını imzalayan Nir Hefetz'in polise aktardığı bilgiler ışığında çapraz sorguya tutulacağı paylaşıldı.
Öte yandan, yerel basında dosya çerçevesinde Netanyahu ailesinin oğlu Yair’in ve dosyadaki diğer şüphelilerin de benzer şekilde ifade vereceği aktarıldı.
Polisin "başbakanın yolsuzluk yaptığına ilişkin yeterli delil bulunduğu" tavsiye kararının ardından Netanyahu hakkında iki yeni yolsuzluk dosyası daha açılmıştı.
İsrail polisi geçen ay, Netanyahu hakkında "lehte yayın karşılığı, medya şirketine mali imtiyazlar sağlandığı" gerekçesiyle 4000 numaralı soruşturma dosyasında gözaltılara başlamıştı. Başbakanın eski basın danışmanı Hefetz'in, söz konusu soruşturmada itirafçı olarak tanıklığı kabul ettiği haberleri, Netanyahu'nun işini daha da zorlaştırmıştı.
Son soruşturma dosyasına göre, Netanyahu'nun basın danışmanı aracılığıyla, dönemin bölge mahkemesi başkanına, eşi Sara hakkındaki yolsuzluk dosyasını kapatması için başsavcılık teklif ettiği öne sürülmüştü.
Netanyahu'nun son iki dosya dışında hakkında başka "yolsuzluk ve usulsüzlük" suçlaması dosyaları bulunuyor. İsrail polisi geçen ay açıklamasında, 1000 ve 2000 numaralı yolsuzluk soruşturmalarının tamamlandığını bildirmişti.
Açıklamada, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığına" dair yeterli delile ulaşıldığı belirtilerek, savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunulmuştu.
Netanyahu ise bugüne kadar tüm suçlamaları yalanlamış, "her şeyi İsrail için yaptığı" savunmasını yapmıştı.
Netanyahu hakkındaki soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.
İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce hakkındaki yolsuzluk dosyalarında polise birçok kez ifade vermişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.