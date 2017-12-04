NETAŞ CEO'su Müjdat Altay'dan yerli otomobil açıklaması

NETAŞ CEO’su Müjdat Altay, Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil üretmesinin çok mümkün olduğunu ancak içinde inovasyon olması gerektiğini söyledi. Altay, bir grup gazeteci ile yaptığı sohbet toplantısında, “Yerli otomobili destekliyorum ama segmentinin doğru seçilmesi lazım. Yerli otomobilin yürüyen bir akıllı telefon olması lazım” dedi. Altay, Çin teknoloji devi ZTE ile yaptıkları ortaklığın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde büyümeleri için önemli olduğunu belirterek, “Türkiye bundan çok yarar sağlar. Çünkü sadece hisse alımı değil uzun vadeli bir yatırım için geldiler” diye konuştu. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Çinli teknoloji firması ZTE ile yaptıkları ortaklığın önemini vurgulayan Altay, “ZTE çok hızlı büyüyen bir firma. Sadece son 1 yılda stok değerleri yüzde 70-80 arttı. 5G konusunda çok iyiler. Bizim de 4.5G’de Ulak’ta yaptıklarımızı ve insan gücümüz ile Ar-Ge’mizi gördüler. Burada merkez kurma hedefi ile NETAŞ’ın hisselerini aldılar” dedi.

İPEK YOLU’NA SİNYALİZASYON

Altay, ZTE ile imzaladıkları anlaşmalardan en önemlisinin demiryolu iletişimi ve uygulamaları için kullanılan uluslararası kablosuz iletişim standardı GSM-R alanında olduğunu söyledi. Çin’in İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması için geliştirdiği “Tek Yol Tek Kuşak” projesi kapsamında hızlı trenlerin kullanılacağına dikkat çeken Altay, “Hızlı trenler ancak GSM ile sinyalleşmesini yapabiliyor. Sinyalizasyon için böyle bir teknolojiye ihtiyaç var. NETAŞ’ı mükemmeliyet merkezi seçtiler. İpek Yolu projesi kapsamında bölgeye bizim üzerimizden satmak ve bunun Ar-Ge’sini yapmak için mükemmeliyet merkezini kuracağız” dedi.

PROJELER AVRUPA’YA SATILMAYA BAŞLANACAK

Altay, akıllı şehirler projesi hakkında ise şunları kaydetti: “Akıllı şehirde aslında hep akıllı park, akıllı trafik gibi konular konuşuluyor. Ama bütün bunların bir platformda birleşmesi lazım, esas orası bilginin toplanıp değerlendirildiği yer. NETAŞ olarak en güçlü olduğumuz yer orası. ZTE, nesnelerin interneti platformumuzu beğendi ve bunu Avrupa’da satmayı planlıyorlar.”

‘5G TEKNOLOJİSİ İÇİN FİBER SORUNU BİTMELİ’

5G teknolojisinin tüm dünya ile birlikte 2020’de Türkiye’ye de geleceğini hatırlatan Altay, “ZTE ile NETAŞ belli alanlarda işbirlikleri ile güzel şeyler yapabiliriz. Türkiye’nin altyapısının 5G’yi kaldırabilmesi için fiber probleminin aşılması lazım. 5G’de fiber altyapı ihtiyacı 100 kat artacak. Şu an bildiğim kadarıyla hükümetimizin fiber altyapı ile ilgili bir çalışması var” diye konuştu.

Altay açıklamalarında şirketin ZTE ile küresel hedeflerine de değinerek NETAŞ’ın bölgede bir bakım ve tamir merkezi olacağını söyledi. Altay, “Sattıkları malın Çin’e kadar gidip tamir olup geri gelmesi maliyet olarak yüksek bir şey, onu da şimdi Türkiye’de yapmak istiyorlar” diye konuştu. Altay, ortak geliştirdikleri projelerde birçok ülkeye ihracat yapacaklarını, hedeflerinde ise ilk olarak Azerbaycan olduğunu anlattı.

Müjdat Altay

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