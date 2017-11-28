Netaş ve ZTE yeni anlaşma imzalıyor! Türk bilişim devi küresel oyuncu olacak

Kurulduğundan bu yana Türkiye’nin telekomünikasyon altyapısının kurulmasında ve telefon hizmetlerinin Anadolu’nun tamamına yaygınlaştırılmasında önemli rol oynayan Netaş, kuruluşunun 50. yılında Türkiye için önemli bir adım atacak.

Daha önce AR-GE konusunda beraber çalışacağını açıkladığı Çinli teknoloji devi ZTE ile ortak düzenlenecek etkinlik hakkında konuşan Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, “Türkiye telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri sektöründe çığır açan ilkleri barındıran 50 yıllık tarihimizde yeni ortağımız ZTE’nin gelişi daha şimdiden çok özel bir yere sahip. Netaş ve ZTE ArGe güçlerini birleştirerek, yepyeni bir ürün portföyüyle iç ve dış pazarlara açılacak, Netaş’ın Türkiye’de üretilmiş teknolojilerin dünya pazarlarına ihracatı alanındaki liderliğini pekiştirecektir. Kamu ve özel sektörden müşterilerimiz, tüm iş paydaşlarımız ve çalışanlarımızla beraber olacağımız 50. yıl buluşmamızda bu yönde yeni yatırımların ilk adımını atacağız. Bu önemli dönüm noktasında başarımızda büyük desteği olan Sayın Başbakanımızın, bir kez daha teşrifleriyle yanımızda olmasından büyük kıvanç duyacağız,” dedi.

KÜRESEL OYUNCU OLACAK

Netaş’ın Ankara’da düzenleyeceği 50. Yıl Ankara Zirvesine Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra, ZTE Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Yin Yimin, Kıdemli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Stratejiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Jane Chen ve Küresel Satıştan Sorumlu Başkan Zhang Zhenhui de katılacak.

Zirvede, daha önce Netaş’ın OEP Turkey Tech BV portföyündeki yüzde 48,04 hissesini 101,3 milyon dolara satın alan ZTE’nin yapacağı yeni yatırımların açıklanması bekleniyor. AA’ya konuşan Altay, yerli teknoloji üretim kapasitesini artıracaklarını, yeni istihdam yaratacaklarını, Netaş’ın ise yeni iş kolları ve büyüme alanlarına kavuşarak teknoloji alanında küresel bir oyuncu olacağını söyledi.

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