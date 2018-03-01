Sistem entegratörü Netaş, her sene Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi’nde yerli mühendisler tarafından geliştirilen ürünleriyle bir kez daha yer aldı. Bu sene 26 Şubat – 1 Mart tarihlerinde düzenlenen kongrede Netaş, ‘Türkiye’nin küresel teknoloji markası olma’ vizyonuyla yeni nesil teknoloji çözümlerini tanıttı.

1967 yılında kurulan Netaş, aralarında akıllı stadyum, akıllı eğitim, akıllı ulaşım, akıllı enerjinin de yer aldığı akıllı şehir çözümlerini Mobil Dünya Kongresi'nde anlatma imkânı buldu.

Netaş Genel Müdürü Cemil Müjdat Altay: “Bugün, ülkemizin lider sistem entegratörüyüz. Bu yılki sloganımız: ‘Akıllı çözümlerle daha iyi bir hayat için teknoloji geliştiriyoruz.’ Bu paralelde, 800’e yakın ArGe mühendisimizle kendi bünyemizde geliştirdiğimiz başta 4.5/5G, internet üzerinden ses verisi iletimi (VoIP), siber güvenlik ve nesnelerin interneti (IoT) alanları olmak üzere yeni nesil teknoloji çözümlerimizi dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara anlatıyoruz.

Geçtiğimiz Ağustos ayında dünyanın lider telekomünikasyon ve bilişim şirketlerinden ZTE’nin ana hissedarımız olmasıyla yeni ortağımızın ArGe gücünü, 50 senelik deneyim ve bilgi birikimimize ekledik. Hedefimiz, bölgenin yüksek teknoloji üssü olmak. Yeni ortağımız ZTE ile birlikte GSM-R Mükemmeliyet Merkezi, Bakım-Onarım Merkezi ve Netaş Akademi’yi kuracağız. Bu yatırımlarımızla Türkiye’de yerli teknoloji üretimini artırırken, ülkemizden bilişim profesyonellerinin yetişmesinde de önemli rol oynayacağız. Böylece, Türkiye’nin hizmet ihracatına katkıda bulunacağız” dedi.

Her yıl İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük mobil teknolojiler etkinliği olan Dünya Mobil Kongresi, 100.000’den fazla ziyaretçiyi, 800’e yakın operatörü ve 300’ye yakın şirketi bir araya getiriyor. Dünyanın lider teknoloji şirketlerinin katıldığı etkinliğe dünyaca ünlü konuşmacılar katılım gösteriyor.