İki yıl içerisinde iki kez fiyat artışına giden Netflix, özel içerikler üretmeye devam etmek için yeni bir ücret artışı yapmaya hazırlanıyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde 7,41 milyon yeni kullanıcı kazanarak Wall Street tahminlerinin üzerine çıkan şirket, yoğunlaşan rekabette liderliğini pekiştirmek için yeni yatırımlar yapmaya ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

NETFLİX'İN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Dünyanın dört bir yanında özel içerikler üreten ve yüksek bütçeli pazarlama çalışmaları gerçekleştiren Netflix’in ücretlerinde yakın tarihte olmasa da yakın gelecekte artış yaşanması bekleniyor.

Yatırımcılara seslenen ve şirketin genel felsefesini açıklayan Netflix CEO’su Reed Hastings, kullanıcılardan daha fazla ödemelerini istemek için buna karşılık bir şey sunmaları gerektiğinin altını çizdi.

“Önce herkesin görmek isteyeceği çarpıcı içerikler üreterek bu hakkı kazanmamız lazım.” diyen Hastings sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer bunu başarırsak, o zaman insanlardan daha fazla ödemelerini isteyebilir ve daha fazla yatırım yaparak iyileştirmelerde bulunabiliriz.”

TEK İŞLERİ DİZİ İZLEMEK! YENİ ÇALIŞANLAR ARANIYOR...