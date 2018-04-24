Kullanıcıların dizi ve film izleme alışkanlıklarını değiştiren Netflix, birkaç sene önce aldığı bir kararla, daha geniş bir orijinal içerik portföyü oluşturmayı hedefledi. Bu bağlamda 2018'in sonuna kadar 8 milyar dolar harcama yapmayı planlayan online medya platformunda evdeki hesap çarşıya uymadı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 1,5 milyar dolar daha borçlanma planlanmaya başladı. Böylelikle orijinal içeriklere ayrılmış toplam bütçe 9,5 milyar dolara yükselecek.

Netflix, 2017 senesini 7 milyar dolar harcama ile kapatmıştı. Orijinal içeriklerin değerini keşfeden şirket, bu noktada yatırımlarını artırmaya başladı. Bu doğrultudan 2018 boyunca 8 milyar dolar harcayacağını duyuran online medya devi, ek 1,5 milyarlık borçlanma talebini basın açıklamasıyla duyurdu. Bütçedeki bu yeni düzenlemenin, içeriklerin satın alınması, üretim ve geliştirme, sermaye harcamaları, yatırımlar, işletme sermayesi, potansiyel kazanımlar ve stratejik işlemler gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılacağı belirtildi.