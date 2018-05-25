New York borsasında işlem gören Netflix'in hisse başına değeri dün 344,72 dolardan kapanmasının ardından bugün 354 dolar seviyesine kadar tırmandı ve yüzde 2,7 artış kaydetti.

Netflix'in piyasa değeri böylece 4,3 milyar dolar artarak 158,8 milyar dolardan 163,1 milyar dolara yükseldi. Bu sonuçla, Netflix'in güncel piyasa değeri Disney ve Comcast gibi ABD'li medya devlerinin piyasa değerini geride bırakmış oldu.

1997 yılında Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından posta ile dvd yollayarak ve dvd kiralaması yaparak sektöre giren Netflix böylelikle dev telekom ve medya şirketleri AT&T ile Verizon'a bir adım daha yaklaşmış oldu. Her iki şirket de 200 milyar dolar civarında bir piyasa değerine sahip.

ABD'de Adalet Bakanlığı büyümek isteyen AT&T'nin bir başka önemli medya kuruluşu Time Warner'ı almasına kartel oluşturabileceği gerekçesiyle engellemek için dava açmıştı. 12 Haziran'da da Verizon'un AOL ve Yahoo davaları görülecek.

Netflix'in geçen ay açıkladığı birinci çeyrek bilançosuna göre, şirketin yıldan yıla net karı yüzde 63, geliri yüzde 40 artış gösterdi, dünya genelindeki toplam abone sayısı da 125 milyona ulaştı.

Netflix, bilançosunda, yılın ikinci çeyreğinin sonunda dünya genelinde toplam abone sayısının yaklaşık 131 milyona yükselmesinin öngörüldüğünü bildirmişti.