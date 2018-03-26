Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Fremaux, Netflix tarafından yapımcılığı üstlenilen filmlerin artık Palme d’Or ödüllerine aday gösterilemeyeceğini açıkladı.

Netflix'in yapımcılığını üstlendiği, Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho'nun filmi Okja, festivalin geçtiğimiz yılki ayağında sergilendiği esnada ekranda beliren Netflix ibaresi yüzünden Fransız yönetmenler tarafından protesto edilmiş; filmin sinema sahnesine uygun olmayan boyutu ise protestoların şiddetlenmesine sebep olmuştu.

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Netflix yapımlarının Cannes’dan yasaklandığını The Hollywood Reporter’a (THR) verdiği röportajda duyuran Fremaux, yasağın sebebinin ise Netflix’in filmlerini sinemalarda yayımlamayı reddetmesi olduğunu açıkladı.

“Geçtiğimiz yıl festivale kabul etitğimiz Okja ve The Meyerowitz Stories filmlerinin sinemalarda yayınlanması için Netflix’i ikna edebileceğimi düşünüyordum ancak yanılmışım; bu teklifi reddettiler.” diyen Fremaux, bu yıldan itibaren festivale kabul edilecek tüm filmlerin Fransız sinemalarında yayınlanma zorunluluğuna sahip olacağını söyledi.

Fremaux, ABD’li şirketin istediği takdirde kendi filmlerini Cannes’da gösterebileceğini ancak Palme d’Or kazanamayacaklarını ekledi.

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