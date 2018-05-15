Dünyanın en büyük internet televizyon ağı Netflix, son yıllarda ürettiği orijinal dizi ve filmleriyle de kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Bu yapımlar arasında La casa de papel, Narcos, Stranger Things, 13 Reasons Why ve Annihilation gibi çok popüler içerikler var. Hatta The Punisher, Jessica Jones ve Defenders gibi diziler Marvel evreninin içinde kabul ediliyor.

Orijinal içerikleriyle genel olarak kullanıcıları memnun etmeyi başaran Netflix, daha fazla dizi ve film üretmeyi amaçlıyor. Şirketin içerik yöneticisi olan Ted Sarandos, New York’ta yaptığı açıklamayla yeni harcamaların %85’inin 2018’teki orijinal içeriklere ayrıldığını söyledi. Ayrıca yıl sonuna kadar 1000 tane orijinal içeriğin platformda yer alacağını sözlerine ekledi. Yani 2018’in sonuna kadar 470 yapım daha kullanıcıların karşısına çıkacak.

Açıklamaya göre Netflix, bu sene içeriklere toplamda 8 milyar dolar harcama yapacak. Ayrıca Sarandos, platformlarında canlı olarak haber ve spor bülteni planlarının olmadığını da belirtmiş oldu.